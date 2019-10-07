Хоакин Феникс устроил сюрприз для фанатов "Джокера"
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Хоакин Феникс устроил сюрприз для фанатов "Джокера"

Исполнитель главной роли в фильме "Джокер" Хоакин Феникс неожиданно пришел на один из показов в кинотеатре Лос-Анджелеса. Он ответил на вопросы о фильме и сфотографировался со зрителями.

"Джокер" вышел в международный прокат в начале октября, а месяцом ранее получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

В России фильм в первые же выходные стал лидером проката, собрав почти 664 млн рублей.

  • 7 октября 2019
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