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Видео
Хоакин Феникс устроил сюрприз для фанатов "Джокера"
Исполнитель главной роли в фильме "Джокер" Хоакин Феникс неожиданно пришел на один из показов в кинотеатре Лос-Анджелеса. Он ответил на вопросы о фильме и сфотографировался со зрителями.
"Джокер" вышел в международный прокат в начале октября, а месяцом ранее получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.
В России фильм в первые же выходные стал лидером проката, собрав почти 664 млн рублей.
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7 октября 2019
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