Человек в открытом космосе: архивное интервью Алексея Леонова
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Человек в открытом космосе: архивное интервью Алексея Леонова

18 марта 1965 года Алексей Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля. Он находился в открытом космосе две минуты и девять секунд секунд.

В июле 1975 года он был командиром "Союза-19", совершившего историческую стыковку с американским "Аполлоном".

  • 11 октября 2019
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