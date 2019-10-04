Как парализованный мужчина управляет экзоскелетом силой мысли
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Как парализованный мужчина управляет экзоскелетом силой мысли

Тибо не мог ходить два года, но это изобретение французских ученых позволяет ему двигать руками и ногами. Имплант в голове Тибо получает сигналы от участков мозга, управляющих движением. Он отправляет информацию в компьютер, который контролирует экзоскелет.

Пока это возможно выполнить только в лабораторных условиях, а сам костюм весит 65 килограммов. Но ученые считают, что у технологии большое будущее.

Следующий шаг в разработке - контроль пальцев и воссоздание мелкой моторики человека.

  • 4 октября 2019
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