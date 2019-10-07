Kiev 6 October
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"Нет капитуляции!": Майдан против "формулы Штайнмайера"

В Киеве в воскресенье прошла акция протеста против "формулы Штайнмайера", о согласовании которой на прошлой неделе объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Формула, которая должна вывести из тупика процесс мирного урегулирования на востоке Украины, была согласована на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Ее противники считают, что Зеленский попал в "ловушку Кремля". Сам Зеленский заявлял, что не видит в этом механизме никакой опасности для национальных интересов Украины.

На Майдане незалежности в центре Киева, по данным украинских СМИ, собралось около 10 тысяч человек. Позже протестующие прошли к офису президента.

В акции протеста принял участие бывший президент Украины Петр Порошенко, который ранее назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".

  • 7 октября 2019
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