"Нет капитуляции!": Майдан против "формулы Штайнмайера"
В Киеве в воскресенье прошла акция протеста против "формулы Штайнмайера", о согласовании которой на прошлой неделе объявил президент Украины Владимир Зеленский.
Формула, которая должна вывести из тупика процесс мирного урегулирования на востоке Украины, была согласована на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Ее противники считают, что Зеленский попал в "ловушку Кремля". Сам Зеленский заявлял, что не видит в этом механизме никакой опасности для национальных интересов Украины.
На Майдане незалежности в центре Киева, по данным украинских СМИ, собралось около 10 тысяч человек. Позже протестующие прошли к офису президента.
В акции протеста принял участие бывший президент Украины Петр Порошенко, который ранее назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".
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7 октября 2019