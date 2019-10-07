Гонконг: выходные демонстраций, протестов и беспорядков
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Как в Гонконге протестовали против запрета масок

В пятницу в Гонконге запретили ношение масок на демонстрациях.

В выходные в знак протеста против запрета на маски на улицы вышли тысячи человек.

  • 7 октября 2019
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