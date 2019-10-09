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Видео
68 секунд под Ла-Маншем: как ходят поезда по знаменитому туннелю
В этом году туннелю через Ла-Манш исполняется 25 лет.
Обычно путешествие по туннелю из английского Фолкстона во французский Кале занимает 35 минут.
В этом коротком видео весь путь можно увидеть примерно за минуту. Машинисты поездов рассказывают о своем уникальном опыте и рассказывают о карте подземного маршрута.
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9 октября 2019
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