Через Ла-Манш за 68 секунд: как ходят поезда знаменитого туннеля
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68 секунд под Ла-Маншем: как ходят поезда по знаменитому туннелю

В этом году туннелю через Ла-Манш исполняется 25 лет.

Обычно путешествие по туннелю из английского Фолкстона во французский Кале занимает 35 минут.

В этом коротком видео весь путь можно увидеть примерно за минуту. Машинисты поездов рассказывают о своем уникальном опыте и рассказывают о карте подземного маршрута.

  • 9 октября 2019
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