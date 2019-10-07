Как Путин и Шойгу собирали в горах бруснику и грибы
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Как Путин и Шойгу собирали в горах грибы и ягоды

Последние годы президент России Владимир Путин традиционно отправляется на свой день рождения в живописные места с Сергеем Шойгу. В этом году они побывали в сибирской тайге.

Официальный сайт Кремля опубликовал фото и видео отчет о том, как они собирали грибы и ягоды.

  • 7 октября 2019
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