Как Путин и Шойгу собирали в горах бруснику и грибы

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Видео
Как Путин и Шойгу собирали в горах грибы и ягоды
Последние годы президент России Владимир Путин традиционно отправляется на свой день рождения в живописные места с Сергеем Шойгу. В этом году они побывали в сибирской тайге.
Официальный сайт Кремля опубликовал фото и видео отчет о том, как они собирали грибы и ягоды.
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7 октября 2019
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