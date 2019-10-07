Что такое “формула Штайнмайера” не знает и сам Штайнмайер | ТВ-Новости
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Что такое "формула Штайнмайера" - не знает и сам Штайнмайер | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 7 октября:

  • Что будет с репутацией Зеленского
  • 30 лет назад пал железный занавес. Репортаж Стива Розенберга
  • "Московское дело": приговор Даниле Беглецу оставить в силе
  • Extinction rebellion. Двухнедельник восстания против вымирания в Лондоне
  • Дмитрий Быков о Грете Тунберг, молодежи и ненависти. Коротко.

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  • 7 октября 2019
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