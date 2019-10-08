Олень, разбив витрину, ворвался в парихмахерскую и унес с собой плойку
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Олень ворвался в парихмахерскую и унес с собой плойку

В Нью-Йорке олень разбил витрину и запрыгнул в парихмахерскую. На записи видно, как животное мечется по салону, а затем покидает его со свисающей с рогов плойкой.

В результате инцидента одной женщине пришлось оказать медицинскую помощь. Судьба животного неизвестна.

  • 8 октября 2019
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