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Видео
Олень ворвался в парихмахерскую и унес с собой плойку
В Нью-Йорке олень разбил витрину и запрыгнул в парихмахерскую. На записи видно, как животное мечется по салону, а затем покидает его со свисающей с рогов плойкой.
В результате инцидента одной женщине пришлось оказать медицинскую помощь. Судьба животного неизвестна.
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8 октября 2019
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