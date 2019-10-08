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Революция в изучении Вселенной. За что дали Нобеля | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 8 октября:
- Нобель по физике. Объясняем на кофе, сливках и сахаре
- Чего хотели вышедшие на разрешенную акцию в Баку
- Корреспондент Би-би-си побывал в заброшенном военном городке под Берлином
- США выводят войска с Границы Турции и Сирии
- В десять раз дороже. Как китайским туристам в Санкт-Петербурге продают янтарь
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8 октября 2019
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