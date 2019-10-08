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"Отставка". Почему в Баку задержали участников разрешенной акции
В Баку прошла первая за 10 лет разрешенная властями протестная акция в центре города. Главным требованием участников митинга была свобода собраний.
Несмотря на разрешение, несколько десятков человек было задержано.
Власти заявили, что организаторы акции не выполнили согласованные условия: к акции присоединилось больше 50 заявленных участников.
О протестах в Баку рассказал корреспондент Би-би-си в Азербайджане Магеррам Зейналов.
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8 октября 2019
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