"Отставка". Чего хотели вышедшие на разрешенную акцию в Баку
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"Отставка". Почему в Баку задержали участников разрешенной акции

В Баку прошла первая за 10 лет разрешенная властями протестная акция в центре города. Главным требованием участников митинга была свобода собраний.

Несмотря на разрешение, несколько десятков человек было задержано.

Власти заявили, что организаторы акции не выполнили согласованные условия: к акции присоединилось больше 50 заявленных участников.

О протестах в Баку рассказал корреспондент Би-би-си в Азербайджане Магеррам Зейналов.

  • 8 октября 2019
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