"Хэппи Рашн". Мышиные проблемы и картошка. Выпуск 2

Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Шоу о том, как понять русскую душу или хотя бы русские мемы
"Очень вкусно, когда привыкаешь", - иностранцы пробуют кисель и пытаются объяснить абсурдистский мем.
В шоу "Хэппи Рашн" две команды борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас бытовых предметов.
Сможет ли иностранец понять русского?
Продюсер - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев.
-
9 октября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне