"Хэппи Рашн". Мышиные проблемы и картошка. Выпуск 2
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Шоу о том, как понять русскую душу или хотя бы русские мемы

"Очень вкусно, когда привыкаешь", - иностранцы пробуют кисель и пытаются объяснить абсурдистский мем.

В шоу "Хэппи Рашн" две команды борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас бытовых предметов.

Сможет ли иностранец понять русского?

Продюсер - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев.

  • 9 октября 2019
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