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Видео
Мужчина, открывший стрельбу в немецком Галле. Видео
Двое человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Стрелявший был одет в военный камуфляж. По некоторым сведениям, мужчина стрелял возле синагоги и кинул гранату на еврейское кладбище.
В результате стрельбы в немецком Галле погибли два человека
Сначала ему удалось сбежать, но позже его задержали. Полиция не исключает, что стрелявших могло быть больше.
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9 октября 2019
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