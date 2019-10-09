Мужчина, открывший стрельбу в немецком Галле. Видео
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Мужчина, открывший стрельбу в немецком Галле. Видео

Двое человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Стрелявший был одет в военный камуфляж. По некоторым сведениям, мужчина стрелял возле синагоги и кинул гранату на еврейское кладбище.

В результате стрельбы в немецком Галле погибли два человека

Сначала ему удалось сбежать, но позже его задержали. Полиция не исключает, что стрелявших могло быть больше.

  • 9 октября 2019
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