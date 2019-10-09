Фонд Навального - "иностранный агент". Это правда? | ТВ-новости
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Фонд Навального - "иностранный агент". Это правда? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 9 октября:

  • Минюст назвал Фонд борьбы с коррупцией "иностранным агентом". Директор ФБК Иван Жданов - почему это произошло и что фонд будет делать дальше?
  • "Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии
  • Американские дальнобойщики - о Траме и его импичменте
  • Двухнедельные протесты в Лондоне - есть ли общее с московскими.
  • Как работает российская пропаганда в Латвии. Репортаж Стивена Розенберга
  • 9 октября 2019
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