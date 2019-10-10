Военное наступление Турции на Сирию
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Турецкое наступление в Сирии: авиаудары и беженцы

В понедельник Турция начала наземную военную операция в Сирии. По Сирии также стали наносить авиаудары. Цель кампании - борьба с курдскими ополченцами, которых турецкие власти считают повстанцами.

Курдские ополченцы были ключевым союзником США в борьбе с силами группировки "Исламское государство" (запрещено на территории России).

Власти Турции заявляют, что наносят удары по военным объектам, но курды говорят, что страдает мирное население.

  • 10 октября 2019
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