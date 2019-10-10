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Турецкое наступление в Сирии: авиаудары и беженцы
В понедельник Турция начала наземную военную операция в Сирии. По Сирии также стали наносить авиаудары. Цель кампании - борьба с курдскими ополченцами, которых турецкие власти считают повстанцами.
Курдские ополченцы были ключевым союзником США в борьбе с силами группировки "Исламское государство" (запрещено на территории России).
Власти Турции заявляют, что наносят удары по военным объектам, но курды говорят, что страдает мирное население.
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10 октября 2019
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