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Тайфун "Хагибис" в Японии: разрушеные дороги и затопленные города
Тайфун "Хагибис" признан самым сильным за последние полвека в Японии.
Наводнения и оползни разрушили дороги и погрузили большую часть территории Японии под воду.
На утро понедельника 14 октября сообщается о более 40 погибших, еще 17 считаются пропавшими без вести.
Власти рекомендовали 7 млн. человек покинуть свои дома. В поисково-спасательных операциях участвуют более 110 тыс. человек.
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14 октября 2019
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