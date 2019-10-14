Тайфун "Хагибис" в Японии: разрушеные дороги и затопленные города
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Тайфун "Хагибис" в Японии: разрушеные дороги и затопленные города

Тайфун "Хагибис" признан самым сильным за последние полвека в Японии.

Наводнения и оползни разрушили дороги и погрузили большую часть территории Японии под воду.

На утро понедельника 14 октября сообщается о более 40 погибших, еще 17 считаются пропавшими без вести.

Власти рекомендовали 7 млн. человек покинуть свои дома. В поисково-спасательных операциях участвуют более 110 тыс. человек.

  • 14 октября 2019
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