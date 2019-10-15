Кафе на рельсах: почему закрыли "улицу с поездом"
В столице Вьетнама Ханое полиция закрыла кафе и запретила собираться на "улице с поездом". Это одно из самых популярных туристических мест города.
Каждый день поезда проезжают по узкой улице всего в нескольких сантиметрах от домов. Последнее время туда повадились ходить туристы: там можно сфотографироваться и выпить кофе прямо на рельсах.
Студентка университета Нган и ее семья владеют одним из таких кафе. В интервью перед закрытием своего заведения она рассказала Би-би-си о том, как росла на "улице с поездом", и почему она надеется, что ее не закроют окончательно.
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15 октября 2019
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