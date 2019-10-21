Массовые беспорядки в Чили из-за роста цен на проезд
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Рост цен на проезд в метро вызвал массовые беспорядки в Чили

В Чили не утихают массовые беспорядки, сообщается о восьми погибших.

19 октября в стране было введено чрезвычайное положение. На улицах военные пытаются навести порядок.

Все началось с мирных демонстраций жителей Сантьяго, недовольных объявлением о повышении оплаты проезда на метро. Протесты быстро переросли в массовые беспорядки и распространились на другие крупные города Чили. Мародеры подожгли супермаркет в столице и швейную фабрику в пригороде Сантьяго. Восемь человек погибли.

В субботу правительство сообщило, что пока не будет повышать цены на проезд. В понедельник многие банки, школы и магазины остаются закрытыми.

  • 21 октября 2019
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