Зеленский побил рекорд Путина по длительности пресс-конференции
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Зеленский побил рекорд Путина по длительности пресс-конференции

В четверг президент Украины Владимир Зеленский весь день общается с прессой в новом для себя формате: за обеденным столом в киевском фуд-корте.

На пресс-марафон, который начался в 10 утра, аккредитовалось больше 300 журналистов.

На момент выхода видео Зеленский отвечает на вопросы журналистов уже больше 8 часов.

Рекорд Владимира Путина – пресс-конференция 2008 года, которая длилась 4 ч 40 мин?

  • 10 октября 2019
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