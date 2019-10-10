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Видео
Зеленский побил рекорд Путина по длительности пресс-конференции
В четверг президент Украины Владимир Зеленский весь день общается с прессой в новом для себя формате: за обеденным столом в киевском фуд-корте.
На пресс-марафон, который начался в 10 утра, аккредитовалось больше 300 журналистов.
На момент выхода видео Зеленский отвечает на вопросы журналистов уже больше 8 часов.
Рекорд Владимира Путина – пресс-конференция 2008 года, которая длилась 4 ч 40 мин?
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10 октября 2019
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