«Как Ван Дамм». Пресс-марафон Зеленского | ТВ новости
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"Как Ван Дамм". Пресс-марафон Зеленского | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 10 октября:

  • Признания Зеленского на пресс-марафоне
  • Наступление турецких войск в Сирии
  • Нобель по литературе Ольге Такарчук: политика или литература?
  • Интервью с автором "Рассказов служанки" Маргарет Этвуд
  • 10 октября 2019
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