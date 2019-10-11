Почему убийство школьницы привело к протестам в Саратове?
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Почему убийство школьницы привело к протестам в Саратове? ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 11 октября:

  • Умер первый человек, который вышел в открытый космос. В интервью Би-би-си Алексей Леонов вспоминал, что чувствовал в марте 1965 года далеко от Земли.
  • Требования самосуда и признательные показания. Что происходит в Саратове - городе, который потрясло убийство девятилетней школьницы.
  • Деньги для Трампа от выходцев из бывшего СССР. В США набирает обороты "Украинагейт". Мы расскажем о скандале и его главных действующих лицах.
  • Любовь, подпитываемая нефтью. Как венгерский активист Виктор Орбан, критически настроенный к России 30 лет назад, стал лучшим другом Путина в Европе.
  • 11 октября 2019
Go to next video: Человек в открытом космосе: архивное интервью Алексея Леонова