Почему убийство школьницы привело к протестам в Саратове? ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 11 октября:
- Умер первый человек, который вышел в открытый космос. В интервью Би-би-си Алексей Леонов вспоминал, что чувствовал в марте 1965 года далеко от Земли.
- Требования самосуда и признательные показания. Что происходит в Саратове - городе, который потрясло убийство девятилетней школьницы.
- Деньги для Трампа от выходцев из бывшего СССР. В США набирает обороты "Украинагейт". Мы расскажем о скандале и его главных действующих лицах.
- Любовь, подпитываемая нефтью. Как венгерский активист Виктор Орбан, критически настроенный к России 30 лет назад, стал лучшим другом Путина в Европе.
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11 октября 2019