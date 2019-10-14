В Киеве маршируют против капитуляции | ТВ-Новости
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В Киеве маршируют против капитуляции | ТВ-Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 14 октября:

  • Тысячи людей в Киеве протестуют против политики президента Зеленского в Донбассе и продажи земли.
  • Жители Элисты вышли на митинг против бывшего лидера донецких сепаратистов Дмитрия Трапезникова. В столице Калмыкии его назначили и.о. главы администрации города. Услышим протестующих - и самого Трапезникова.
  • Беспрецедентная победа консерваторов. Ни одна партия не получала столь высокий процент голосов после возвращения демократии в Польше, какой получила партия "Право и Справедливость". Обсуждаем, почему.
  • 14 октября 2019
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