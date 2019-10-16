Круглый сирота, студент, фанат «Кровостока». Кого еще арестовали по «делу 212» | Новости
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Круглый сирота, студент, фанат "Кровостока". Кого еще арестовали по "делу 212" | Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 16 октября:

  • Новые аресты по "Московскому делу". Басманный суд отправил в СИЗО на два месяца Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Егора Лесных
  • Сторонники независимости Каталонии идут в Барселону из нескольких городов автономии
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал довести до конца военную операцию в Сирии
  • Грибы на парковке
  • Как строили знаменитое лондонское колесо обозрения
  • В пальто и на белом коне. Ким Чен Ын на священной горе
  • 16 октября 2019
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