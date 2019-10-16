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Круглый сирота, студент, фанат "Кровостока". Кого еще арестовали по "делу 212" | Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 16 октября:
- Новые аресты по "Московскому делу". Басманный суд отправил в СИЗО на два месяца Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Егора Лесных
- Сторонники независимости Каталонии идут в Барселону из нескольких городов автономии
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал довести до конца военную операцию в Сирии
- Грибы на парковке
- Как строили знаменитое лондонское колесо обозрения
- В пальто и на белом коне. Ким Чен Ын на священной горе
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16 октября 2019
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