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Видео
Как запечатлеть боль?
Нью-йоркский фотограф Джастин Джи Ви живет с хронической болью в спине. Он использует повседневные вещи, чтобы изобразить боль в своих произведениях.
В своем инстаграмме он попросил людей присылать ему истории о боли и на их основе создал проект "Как мне больно".
Какие метафоры он использует для изображения физических страданий - в видео Русской службы Би-би-си.
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11 октября 2019
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