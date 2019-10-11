Как запечатлеть боль?
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Как запечатлеть боль?

Нью-йоркский фотограф Джастин Джи Ви живет с хронической болью в спине. Он использует повседневные вещи, чтобы изобразить боль в своих произведениях.

В своем инстаграмме он попросил людей присылать ему истории о боли и на их основе создал проект "Как мне больно".

Какие метафоры он использует для изображения физических страданий - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 11 октября 2019
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