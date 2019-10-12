Видео

Писатель Джонатан Литтелл обвинил российское издательство Ad Marginem в том, что оно подвергло цензуре прославивший его роман “Благоволительницы”, убрав около 600 фрагментов текста.

Издательство, в свою очередь, утверждает, что в общей сложности редактор сократила роман на несколько страниц, и он от этого только выиграл. Корреспонденты Русской службы Би-би-си Оксана Чиж и Нина Назарова разбираются, почему незначительные по объему сокращения привели к большому скандалу.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.