Подкаст "Что это было". Почему поссорились автор и издатель романа “Благоволительницы”?
Писатель Джонатан Литтелл обвинил российское издательство Ad Marginem в том, что оно подвергло цензуре прославивший его роман “Благоволительницы”, убрав около 600 фрагментов текста.
Издательство, в свою очередь, утверждает, что в общей сложности редактор сократила роман на несколько страниц, и он от этого только выиграл. Корреспонденты Русской службы Би-би-си Оксана Чиж и Нина Назарова разбираются, почему незначительные по объему сокращения привели к большому скандалу.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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12 октября 2019
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