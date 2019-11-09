Подкаст "Что это было". Как убийство ингушского силовика вскрыло конфликты на Северном Кавказе
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Подкаст "Что это было". Как убийство ингушского силовика вскрыло конфликты на Северном Кавказе

Убийство главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева еще не расрыто, но оно уже вскрыло целый клубок противоречий в республике.

В новом выпуске подкаста "Что это было" в них разбираются корреспонденты Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт, ВикторНехезин и Сергей Горяшко.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 9 ноября 2019
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