Как в Киеве прошел массовый митинг "Нет капитуляции"
В понедельник в центре Киева тысячи людей вышли на несколько протестных акций против политики президента Владимира Зеленского в вопросе Донбасса.
Вечерняя акция "Нет капитуляции" стала самой многочисленной после того, как 1 октября представители России, Украины, сепаратистов, а такоже ОБСЕ согласовали "формулу Штайнмайера".
Она предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.
Формулу разработал экс-глава МИД Германии, ныне занимающий пост президента страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Противники такого подхода считают, что Зеленский попал в "ловушку Кремля".
Сам Зеленский заявлял, что не видит в этом механизме никакой опасности для национальных интересов Украины.
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15 октября 2019