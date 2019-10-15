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"Никто не хотел давать нам денег в Голливуде", - Скорсезе снял фильм с Де Ниро для Netflix
Мартин Скорсезе выпускает фильм "Ирландец" на Netflix. По словам, знаменитого режиссера, никто не захотел сотрудничать с ним в Голливуде, поэтому он и ушел на стриминговую платформу.
В главных ролях задействованы Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Знаменитых актеров омолодили на 20-30 лет при помощи специальной компьютерной технологии.
Фильм выйдет в ограниченный прокат в США 1 ноября 2019 года, а с 27 ноября появится на Netflix.
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15 октября 2019
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