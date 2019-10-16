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"Хэппи Рашн". Сможет ли иностранец понять русского? Выпуск 3
Как лечиться водкой, не упасть от мема и стать блондином с помощью лимона. Иностранцы продолжают узнавать необычные русские лайфхаки и делятся своими.
В шоу "Хэппи Рашн" две команды борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас бытовых предметов.
Получится ли у них?
Продюсер - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев.
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16 октября 2019
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