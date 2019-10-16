"Я бросила универ ради Extinction Rebellion". Зачем экоактивисты блокируют центр Лондона
Тальи Вудин 20 лет. В прошлом году она бросила учебу в университете, чтобы все свое время посвящать активизму. Теперь она фотографирует акции движения Extinction Rebellion и координирует самых молодых его участников.
"Мы понимаем, что создаем много неудобств для простых людей, но если кардинально не изменить что-то сейчас, то неудобства, которые мы увидим в ближайшие годы, будут намного страшнее опоздания на работу", - говорит Вудин.
Ее родители также были экоактивистами. Когда девушке было четыре года, ее отец умер из-за рака легких. Теперь в своей деятельности она видит продолжение того, что он когда-то начал.
Автор - Злата Онуфриева
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16 октября 2019
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