Искусственная матка для недоношенных детей
Ученые из Нидерландов говорят, что через 10 лет могут создать искусственную матку, которая поможет сохранить жизни преждевременно рожденным младенцам.
Преждевременные роды являются главной причиной смертности среди новорожденных - ежегодно погибают около 15 млн недоношенных детей. Ученые полагают, что новая технология может сократить это число вдвое.
Однако разработка затрагивает этические вопросы, связанные с будущим репродуктивной медицины.
Как будет работать искуственная матка и почему это изобретение вряд ли поможет людям, которые не могут иметь детей - в видео Русской службы Би-би-си.
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16 октября 2019
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