Депутат на колесах: зачем инстаблогер пошла во власть
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Депутат на колесах: зачем инстаблогер пошла во власть

Наталья Камолинкова - активист и инстаблогер, она выступает за доступную среду в Санкт-Петербурге. Но ее ресурсов явно не хватало, чтобы решить проблему даже в ее собственном муниципалитете. Так девушка решила участовать в муниципальных выборах.

Какие проблемы встали перед кандидатом в инвалидной коляске, и чем кончилось противостояние с "Единой Россией"? Ответы на эти и другие вопросы - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 18 октября 2019
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