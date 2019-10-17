В Лондоне пассажиры метро побились с активистами Extinction Rebellion
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Лондон: как пассажиры метро сопротивляются экоактивистам

Участники движения Extinction Rebellion забрались на крышу поезда в метро, но пассажиры стащили их обратно на платформу.

Столкновение случилось на станции Кеннинг Таун после того, как несколько протестующих забрались на крышу поезда, пытаясь задержать транспорт и привлечь к себе внимание.

Активисты Extinction Rebellion требуют от политиков активных действий для предотвращения экологической катастрофы. Конкретных мер они не предлагают.

Протесты продолжаются около двух недель. За это время лишь в Лондоне полиция арестовала за нарушение общественного порядка более 1500 протестующих.

  • 17 октября 2019
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