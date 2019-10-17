«Московское дело» и «Новое величие»: свадьба, побег, вскрытие вен | Новости
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"Московское дело" и "Новое величие": свадьба в СИЗО, побег и вскрытые вены | Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 17 октября:

  • Фигуранты дела "Нового величия" вскрыли вены в зале суда
  • Фигурант "московского дела" Айдар Губайдуллин уехал из России
  • Фигуранты "московского дела" и дела "Нового величия" Константин Котов и Анна Павликова поженились в СИЗО
  • Зачем Трамп написал письмо Эрдогану
  • Британия и ЕС достигли соглашения о брексите. Но его судьба еще не ясна
  • Чей борщ
  • 17 октября 2019
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