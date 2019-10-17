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"Московское дело" и "Новое величие": свадьба в СИЗО, побег и вскрытые вены | Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 17 октября:
- Фигуранты дела "Нового величия" вскрыли вены в зале суда
- Фигурант "московского дела" Айдар Губайдуллин уехал из России
- Фигуранты "московского дела" и дела "Нового величия" Константин Котов и Анна Павликова поженились в СИЗО
- Зачем Трамп написал письмо Эрдогану
- Британия и ЕС достигли соглашения о брексите. Но его судьба еще не ясна
- Чей борщ
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17 октября 2019
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