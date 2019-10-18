Новые столкновения в Барселоне. Что будет дальше?| Новости
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Новые столкновения в Барселоне. Что будет дальше?| Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 18 октября:

  • В Каталонии всеобщая забастовка. Протесты связаны с тюремным приговором лидерам сепаратистов
  • Как в Лондоне прошел суд над 30-летним внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
  • Конфликт в Сирии
  • Муниципальный депутат на инвалидной коляске. Как в Санкт-Петербурге борются за доступную среду
  • 25 лет назад королева Елизавета II в первый и последний раз была в России с государственным визитом. Мы поговорили с участницами той встречи
  • Наркокартель отбил у полиции сына Эль Чапо
  • 18 октября 2019
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