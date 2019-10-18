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Видео
Новые столкновения в Барселоне. Что будет дальше?| Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 18 октября:
- В Каталонии всеобщая забастовка. Протесты связаны с тюремным приговором лидерам сепаратистов
- Как в Лондоне прошел суд над 30-летним внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
- Конфликт в Сирии
- Муниципальный депутат на инвалидной коляске. Как в Санкт-Петербурге борются за доступную среду
- 25 лет назад королева Елизавета II в первый и последний раз была в России с государственным визитом. Мы поговорили с участницами той встречи
- Наркокартель отбил у полиции сына Эль Чапо
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18 октября 2019
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