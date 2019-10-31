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Первое убийство в даркнете: как его удалось раскрыть
Год назад следователя по особо важным делам Евгению Шишкину расстреляли возле ее дома. Это не только первое убийство следователя по особо важным делам в Москве за последние пять лет, но и первое заказное убийство в даркнете, которое удалось доказать.
Как следствию удалось найти киллера, и что известно о заказчике? На эти и другие вопросы об убийстве следователя Шишкиной отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников.
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31 октября 2019
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