Первое убийство в даркнете: как его удалось раскрыть?

Видео

Год назад следователя по особо важным делам Евгению Шишкину расстреляли возле ее дома. Это не только первое убийство следователя по особо важным делам в Москве за последние пять лет, но и первое заказное убийство в даркнете, которое удалось доказать.

Как следствию удалось найти киллера, и что известно о заказчике? На эти и другие вопросы об убийстве следователя Шишкиной отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников.