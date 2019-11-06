Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Кто такие рохинджа, которых хочет защитить Рамзан Кадыров?

Мусульмане в Москве и Грозном протестуют против "геноцида" в Мьянме. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходить на митинги против притеснения мусульман в этой стране. Что там происходит?