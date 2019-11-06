Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
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Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Он призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь".

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявил Кадыров.

  • 6 ноября 2019
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