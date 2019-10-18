Перестрелки наркомафии с полицией в Мексике. Видео

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Министр безопасности Мексики Альфонсо Дюрасо сообщил, что по патрульным полицейским была открыта стрельба из жилого дома в Кульякане, штат Синалоа. Внутри дома оказался сын наркобарона Эль Чапо Овидио Гуcман и еще трое человек. Овидио объявлен в розыск в США по подозрению в торговле наркотиками.

Полицейские попытались арестовать гангстеров, но вскоре их окружили вооруженные участники наркокартеля и вынудили полицию отступить.

В июле 2019 года наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) был приговорен американским судом к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Он был главой одного из самых влиятельных мексиканских картелей, "Синалоа". Через организацию приходила четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику. Считается, что после ареста Хоакина управление картелем взял на себя его сын Овидио.

Сейчас город патрулируют боевики в пикапах с пулеметами. Они вступают в перестрелки с полицией и армией, поджигают машины. Чтобы отвлечь внимание полицейских, из местной тюрьмы сбежали заключенные - участники картеля. Количество убитых пока неизвестно.