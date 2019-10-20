Что украинского осталось в украинском борще
Media playback is unsupported on your device
Видео

Что украинского осталось в украинском борще?

Традиционно борщ, одно из любимых блюд русской и украинской кухни, готовили из того, что выросло на своей грядке.

Но в эпоху глобальной экономики все изменилось. Оказывается, в 2019 году большинство продуктов, которые можно найти в тарелке украинского борща, привезены из других стран.

  • 20 октября 2019
Go to next video: "Привет, спасибо, борщ!" Что думают о России болельщики со всего мира