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Что украинского осталось в украинском борще?
Традиционно борщ, одно из любимых блюд русской и украинской кухни, готовили из того, что выросло на своей грядке.
Но в эпоху глобальной экономики все изменилось. Оказывается, в 2019 году большинство продуктов, которые можно найти в тарелке украинского борща, привезены из других стран.
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20 октября 2019
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