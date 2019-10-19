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Подкаст "Что это было". Смог ли Борис Джонсон приблизить брексит?
Борис Джонсон совершил то, что несколько дней назад казалось невозможным: добился от Брюсселя пересмотра соглашения о выходе Британии из ЕС. Но эту победу - и надежды британского премьера на брексит 31 октября - может перечеркнуть поражение дома, в парламенте.
Чем новое соглашение отличается от старого и каковы шансы, что его одобрит британский парламент, - рассуждают корреспонденты Би-би-си Елизавета Сурначева и Юри Вендик.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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19 октября 2019
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