Подкаст "Что это было". Смог ли Борис Джонсон приблизить брексит?
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Подкаст "Что это было". Смог ли Борис Джонсон приблизить брексит?

Борис Джонсон совершил то, что несколько дней назад казалось невозможным: добился от Брюсселя пересмотра соглашения о выходе Британии из ЕС. Но эту победу - и надежды британского премьера на брексит 31 октября - может перечеркнуть поражение дома, в парламенте.

Чем новое соглашение отличается от старого и каковы шансы, что его одобрит британский парламент, - рассуждают корреспонденты Би-би-си Елизавета Сурначева и Юри Вендик.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 19 октября 2019
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