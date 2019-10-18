Подкаст "8 историй из 90-х": бонусный эпизод и новые герои
Русская служба Би-би-си записала бонусный, девятый эпизод подкаста "8 историй из 90-х". Запись проходила в лектории "InLiberty Рассвет" в Москве в формате паблик-тока, в котором приняли участие популярные подкастеры. В бонусном эпизоде вы услышите истории:
Алексея Пономарева, Таисии Бекбулатовой, "Трасса 161",
Ирины Калитеевской, "Арзамас",
Дарьи Черкудиновой, "Норм",
Влада Воронина и Федора Маслова, "Что я пропустил".
Модерировали дискуссию главные создатели подкаста "8 историй из 90-х" Сева Бойко, Оксана Чиж и Витя Нехезин.
Послушать этот эпизод и еще "8 историй из 90-х" также можно в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.
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18 октября 2019
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