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Видео
Подкаст "Что это было": зачем мы искали китайцев на Дальнем Востоке?
Съемочная группа Би-би-си отправилась на Дальний Восток, чтобы исследовать, что представляет собой китайская "экспансия", о которой говорят местные жители. В специальном выпуске подкаста "Что это было" корреспондент Андрей Захаров, видео-продюсер Катерина Венедиктова и оператор Кирилл Глазков (хотя последний был немногословен) рассказывают о разных деталях этой поездки, которые не вошли в итоговый текст и фильм.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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22 октября 2019
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