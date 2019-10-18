Активист Extinction Rebellion залез на Биг-Бен
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Как активист Extinction Rebellion залез на Биг-Бен

Экоактивист протестного движения Extinction Rebellion залез на Биг-Бен в центре Лондона.

43-летний Бен Эткинсон забрался на Башню Елизаветы, как ее официально называют, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Extinction Rebellion уже две недели организует акции протеста в британской столице, периодически парализуя части города.

  • 18 октября 2019
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