Марш против брексита: десятки тысяч протестующих на улицах Лондона

Правила поведения депутатов: почему в британском парламенте много кричат?

По сравнению с заседаниями Госдумы, дискуссии в британской Палате общин выглядят хаосом. Но правила поведения существуют и спикер Палаты следит за тем, чтобы депутаты их придерживались.