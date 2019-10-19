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Марш против брексита: десятки тысяч протестующих на улицах Лондона
Десятки тысяч противников брексита вышли на улицы Лондона потребовать от британского правительства референдума о соглашении о выходе Британии из Евросоюза, достигнутом на днях премьер-министром Борисом Джонсоном.
В то же время в британском парламенте проходило первое с 1982 года экстренное субботнее заседание, на котором депутаты проголосовали за поправку, заставляющую Джонсона попросить ЕС еще об одной отсрочке процесса брексита.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина поговорила с участниками марша.
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19 октября 2019
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