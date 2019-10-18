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Внук Назарбаева укусил полицейского. Что ему за это было?
30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.
Айсултан Назарбаев признан виновным в том, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.
Полуторагодичный условный срок предполагает лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф. В лондонском суде побывала корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина.
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18 октября 2019
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