Три человека погибли в Чили в ходе протестов против подорожания метро
В Чили три человека погибли в результате пожара в супермаркете во время беспорядков, вызванных повышением цен на метро. По данным СМИ, магазин, где произошел пожар, был разграблен протестующими.
На второй день акций протеста в столице Чили Сантьяго участники возводили баррикады и поджигали автобусы, в то время как другие протестующие гремели посудой и сигналили из автомобилей.
Для установления порядка власти привлекли военных и установили комендантский час.
В субботу президент Чили отменил повышение цен на проезд в метро, однако протестующих это не остановило.
Чили - одна из богатейших латиноамериканских стран, при этом там отмечается высокий уровень неравенства в обществе.
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20 октября 2019
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