В кузове грузовика в Британию
Media playback is unsupported on your device
Видео

В кузове грузовика в Британию

"Они говорят: "Дорога займет два часа, и на этом все". 2 часа проходит - грузовик не сдвинулся с места. Люди начинают кашлять и замерзать. Вот тогда надо стучать без остановки и уповать на то, что контрабандисты сжалятся и выпустят вас. Потому что все закрыто снаружи".

В 2015 году Ахмад аль-Рашид совершил поездку из Сирии в Великобританию, во время которой он прятался в грузовиках-морозильниках.

Как это было и почему люди решаются на такие путешествия - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 24 октября 2019
Go to next video: Игра со смертью в "кошки-мышки": иранские мигранты на пути в Евросоюз