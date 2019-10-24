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В кузове грузовика в Британию
"Они говорят: "Дорога займет два часа, и на этом все". 2 часа проходит - грузовик не сдвинулся с места. Люди начинают кашлять и замерзать. Вот тогда надо стучать без остановки и уповать на то, что контрабандисты сжалятся и выпустят вас. Потому что все закрыто снаружи".
В 2015 году Ахмад аль-Рашид совершил поездку из Сирии в Великобританию, во время которой он прятался в грузовиках-морозильниках.
Как это было и почему люди решаются на такие путешествия - в видео Русской службы Би-би-си.
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24 октября 2019
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