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Владимир Буковский: архивное интервью
Вечером 27 октября в Великобритании умер известный представитель советского диссидентского движения, правозащитник, писатель, публицист и общественный деятель Владимир Буковский.
Это интервью он дал 4 января 1977 года в лондонском аэропорту, прилетев из Женевы.
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28 октября 2019
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