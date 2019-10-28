Владимир Буковский: архивное интервью
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Владимир Буковский: архивное интервью

Вечером 27 октября в Великобритании умер известный представитель советского диссидентского движения, правозащитник, писатель, публицист и общественный деятель Владимир Буковский.

Это интервью он дал 4 января 1977 года в лондонском аэропорту, прилетев из Женевы.

  • 28 октября 2019
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