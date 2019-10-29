Пожары в Калифорнии
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Пожары в Калифорнии: тысячи жителей эвакуированы

Огонь вынудил тысячи людей эвакуироваться. Сотни зданий уничтожены.

После того как в Лос-Анджелесе началась вторая волна пожаров, в Калифорнии была объявлена чрезвычайная ситуация.

  • 29 октября 2019
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