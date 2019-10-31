Жуткие и приятные: как запахи манипулируют нашим сознанием
Новинка в мире кошмаров в развлекательном комплексе Thorpe Park в английском графстве Саррей - лабиринты ужасов со специальными леденящими кровь запахами. Здесь вам и запах дыма, и запах разлагающейся плоти. Все это, в купе с темнотой узких коридоров, создает соответствующую атмосферу.
Но запахи способны не только пугать. Их также можно использовать как успокоительное.
Компания, которая создает неприятные ароматы, также воссоздает запахи прошлых лет, для того, чтобы помочь пациентам с деменцией.
"Табак", "тлеющий уголь" и "перечная мята" могут активировать обонятельную память и вызвать сильные эмоции.
Видео Бена Мура.
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31 октября 2019
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